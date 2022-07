Desde a eleição de 1998, quando Luiz Tenório de Melo, o Luizinho Tenório, se elegeu deputado estadual pelo PDT, Cassilândia não conseguiu mais eleger um representante na Casa de Leis do Estado.

No âmbito cassilandense um nome vem se destacando e sendo preparado para ocupar esse espaço aberto no cenário político.

Filho de Cassilândia, o médico Flavio Freitas Barbosa já dá um brilho especial ao município por representá-lo como membro conselheiro do Conselho Federal de Medicina.

Com vistas a formar um grupo coeso e forte para a disputa da eleição vindoura, Dr. Flávio Barbosa tem participado de encontros com lideranças políticas e empresariais e apresentado suas propostas de trabalho como pré-candidato a deputado estadual pelo MDB no pleito eleitoral do próximo dia 2 de outubro.

Dr. Flávio tem percorrido vários municípios de Mato Grosso do Sul apresentando a lideranças polícias que querem renovação suas propostas de trabalho.

Ele sempre enfatiza o desejo de ser um deputado representante de Cassilândia, sem, contudo, se esquecer de olhar com carinho as demandas dos demais municípios do Bolsão e de outras cidades onde tem atuação como médico, com os casos de Terenos e Dois Irmão do Buriti na região de Campo Grande.

Embora esteja debutando no âmbito político, Dr. Flávio, como é carinhosamente tratado por amigos e pacientes, tem bastante traquejo e corre em suas veias o sangue cassilandense.

Já falando na condição de pré-candidato a deputado estadual, Dr. Flávio diz que nos últimos meses tem percorrido vários municípios de Mato Grosso do Sul e por onde passa tem recebido o carinho da população e o apoio de lideranças políticas, empresariais e comunitárias. Ele destaca também a excelente receptividade do nome do pré-candidato a governador pelo MDB, o ex-governador André Puccinelli.

“Por onde tenho andado, recebo o carinho das famílias que me recebem em suas casas, mas também recebo as suas reivindicações que, na verdade, não são mais do que um direito cidadão: melhor atendimento na área da saúde pública, políticas que fomentem a geração de emprego e renda e mais segurança” diz o pré-candidato que enfatiza que esse anseio é quase que unanimidade nos segmentos mais humildes da sociedade sul-mato-grossense e será a marca de sua atuação como deputado estadual.

Sobre o pré-candidato André Puccinelli ele diz que é surpreendente a dimensão do carinho e da confiança que a população demonstra pelo ex-governador. “O que sentimos é que a população de Mato Grosso do Sul, seja qual for a região que visitamos, aguarda com ansiedade a chegada de 2 de outubro para referendar a volta de André Puccinelli ao comando do Governo do Estado”.

Fonte: impactomais.com.br