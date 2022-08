Nascido na Fazenda Santa Abadia – Taboco – Corguinho – MS em 1959, filho de lavrador, veio para cidade para estudar, seu pai sempre lhe cobrava um Dr. na frente do nome. Estudou sempre em escolas públicas, nunca fez cursinhos.

Mestre Dir. Civil e Negócios Internacionais – Espanha, Hélio sempre buscou ajudar a todos e neste ano, a convite de Delcidio do Amaral, juntou-se ao PTB, para juntos lutarem por melhores condições de vida para o povo Sul-mato-grossense.

Helio fundou em Corguinho-MS, a Associação de Moradores e através dessa conseguiu inúmeros projetos que vieram somar e dar melhores condições na segurança, saúde e infraestrutura.

PRÉ-CANDIDATO

Atualmente é filiado junto ao PTB – Campo Grande- MS, pré-candidato a Deputado Estadual, em apoio ao candidato Bolsonaro a nível nacional, a nível estadual aguarda-se definições partidárias.

As razões que levaram a pleitear o cargo de Deputado Estadual está na necessidade de renovação do Legislativo Estadual (Acomodado), para apresentar propostas e projetos que venham ao encontro das expectativas do povo Sul-Mato-Grossense, que amarga uma das mais altas cargas tributárias do Brasil, o Turismo e muitas outras áreas de negócios com grandes potencialidades.

“Os investimentos estão adormecidos por falta de condições estruturais e legislação local. É preciso desburocratizar licenças, baixar a carga tributária, e assim alavancar os investimentos para geração de mais empregos e renda em todo o Estado do MS”, disse.

Contato: 67 99251-8541