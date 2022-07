O pré-candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, quer um novo modelo de gestão, com participação de todos os setores, e desenvolvimento de todo Estado. A defesa de um governo com mais diálogo aconteceu durante agenda em Coxim.

“Queremos governar o Mato Grosso do Sul para ser justo com as pessoas. Aproximar dos quilombolas; tratar com respeito os pescadores; ter atenção ao povo originário, independente de etnia; aos assentados, com agricultura familiar. Fazer do Mato Grosso do Sul, um Estado rico, com pessoas em prosperidade, e não como temos hoje, passando dificuldade”, argumentou.

Marquinhos incluiu no seu Programa de Governo questões importantes para Coxim. Entre as propostas, incentivo diferenciado e investimento na qualificação para o mercado de trabalho, principalmente para os jovens.

“Vamos começar mudando nossa política de incentivos fiscais para que os municípios de todas as regiões possam alcançar o desenvolvimento. Além disso, investir em parceria com o Sistema S e a Fiems para aliar qualificação à geração de emprego para que nossa gente ocupe as melhores vagas no mercado de trabalho. Em Campo Grande, realizamos mais de 230 cursos de qualificação e 80 mil pessoas alcançaram o mercado de trabalho. Além disso, mudamos a lei de incentivos para atender do pequeno ao grande empresário, incentivando a geração de emprego”, assegurou.

Marquinhos também aposta em um governo mais participativo, que trabalha em parceria com prefeituras para atender as demandas mais urgentes. “Em Coxim, por exemplo, há muitos problemas de infraestrutura, porque metade da cidade não tem asfalto e o turismo precisa ser tratado como uma atividade relevante para a geração de emprego e renda. O governador precisa estar aqui presente, conversando com a população não apenas durante eventos. Precisa de um governo que participe e ajude os municípios, de acordo com a necessidade de cada um”, concluiu.