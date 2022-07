O pré-candidato do PSD ao Governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, visitou os municípios de Itaporã, Vicentina e Fátima do Sul, na Grande Dourados. Os relatos de moradores servem como base para construção de um programa de desenvolvimento para a região, que sofre com problemas estruturais.

“Estamos ouvindo as demandas da população de todo o Estado e a Grande Dourados, sem dúvida, merece uma atenção especial. Há mais de oito anos a população aguarda a entrega de um hospital em Dourados, promessa de dois governos. Com a demora, precisam se deslocar para Campo Grande em busca de atendimento. Só em Fátima do Sul, 280 pessoas esperam por exame ou consulta na Capital, algo que poderia ser resolvido se tivessem priorizado a entrega do hospital”, relatou Marquinhos.

Em Itaporã, há 20 anos os governos prometem um anel viário e a agricultura familiar sofre com a falta de apoio para produção e comercialização, o que gera desemprego. Marquinhos trabalha na construção de um programa para favorecer a geração de emprego, com incentivos maiores a pequenos municípios para que possam concorrer em igualdade de condições com as cidades mais desenvolvidas.

“Temos observado que na maioria dos municípios o maior empregador é a Prefeitura. Falta incentivo diferenciado para atração de indústrias e apoio para a agricultura familiar. Vamos construir um programa diferenciado para resolver estes problemas desta importante região. Por falta de incentivo, os municípios não se desenvolvem e sobrecarregam Dourados, que atende demanda de muitas cidades, sem o mínimo apoio do Estado”, lamentou.

Em Campo Grande, na gestão de Marquinhos, foram geradas mais de 80 mil vagas no mercado de trabalho. A Prefeitura colaborou com a formação dos trabalhadores, ofertando mais de 230 cursos de qualificação e a Lei do Prodes foi reformulada, assegurando incentivo a pequenos e grandes empresários, tornando a concessão mais ágil. As mudanças abriram caminho para geração de 15 mil novos empregos.