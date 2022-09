O candidato do PSD ao Governo, Marquinhos Trad, está levando o projeto de mudança segura em Mato Grosso do Sul para a região de Dourados. Em conversa com a população, Marquinhos apresenta proposta de um governo mais atento às necessidades do povo.

“Precisamos investir com planejamento para que todos os municípios se desenvolvam e a gente garanta emprego para nossa gente. Cabe ao Estado oferecer estrutura para este desenvolvimento. Estamos completando 16 anos, dois governos diferentes, que estão na disputa novamente, e o hospital em Dourados não saiu do papel, fazendo com que, diariamente, centenas de pessoas se desloquem para Campo Grande em busca de atendimento. Não estão atentos às prioridades da população porque não administram para as pessoas. Fazem uma gestão ausente e ineficiente”, criticou.

Marquinhos defende uma gestão com menos impostos para que os empresários consigam contratar mais, reduzindo a dificuldade de muitas famílias, com municípios que chegam a ter 70% da população passando por dificuldades.

“Temos um Estado onde 1,2 milhão de pessoas vivem em situação de pobreza. No interior, chegamos a casos onde 70% da população estão nestas condições, onde não sabem se terão o que comer no dia seguinte. Isso nos motiva a trabalhar por esse Estado. Não podemos ter um governo que vai na contramão do desenvolvimento, aumentando impostos e impedindo que o empresário contrate e abra oportunidades de emprego”, pontuou.

Marquinhos sabe como fazer

Marquinhos tem no Programa de Governo o “MS de Oportunidades”, uma política de incentivos e subsídios ao setor produtivo, que facilitará a instalação de novas empresas e a modernização de empreendimentos já existentes. As pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil serão isentas de ICMS e não haverá aumento de nenhum imposto estadual para além da inflação.

Nesta sexta-feira (9) Marquinhos cumpre agenda em Ponta Porã, onde caminha pelo Centro, visita o comércio, concede entrevista e participa de reuniões.