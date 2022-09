Para tornar cada vez mais ágeis os atendimentos da rede pública de saúde em Mato Grosso do Sul, o candidato do PSD ao Governo do Estado, Marquinhos Trad, vai criar o Saúde Digital, um moderno sistema onde moradores de todas as regiões terão acesso a diversos serviços de maneira remota, tudo na palma da mão, em um aplicativo para celular.

Com o Saúde Digital, será possível marcar consultas, acompanhar o andamento e ter acesso exames médicos, fazer pedido de medicamentos especiais, além de conteúdos informativos com dicas de cuidados com a saúde. O sistema também vai permitir que médicos e profissionais da rede tenham acesso ao prontuário do paciente, facilitando a continuidade dos tratamentos.

“Às vezes a pessoa percorre longas distâncias para agendar uma consulta. Nós vivemos na era digital, onde boa parte da vida da gente acontece on-line. Vamos fazer com que essa também seja a realidade nos atendimentos na saúde pública. Tudo aquilo que não necessitar de fato a presença do paciente nas unidades, nós levaremos para o ambiente virtual. Assim, reduziremos a superlotação nos nossos postos de saúde e hospitais e tornaremos a vida das pessoas mais práticas”, explica Marquinhos.

Teleinterconsulta

Experiência vivenciada e aprovada pela população de Campo Grande, onde Marquinhos implantou a Teleinterconsulta, ação inovadora que agora será levada aos demais municípios de Mato Grosso do Sul, proporcionando atendimento de qualidade aos sul-mato-grossenses, encurtando distâncias e reduzindo drasticamente o tempo de espera para os casos de média complexidade.

“Uma conferência por vídeo. É tudo que precisaremos para reunir paciente, médicos e demais especialistas, de acordo com cada caso. Vamos proporcionar aos usuários da saúde pública a melhor experiência, com diagnósticos precisos, rápidos e tratamentos eficientes. Tudo a partir de uma chamada por vídeo, no conforto do lar, no intervalo do trabalho ou onde mais a rotina permitir. Onde houver sinal de internet, lá estaremos nós, cuidando da nossa gente”, conclui.