Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), participou nesta segunda-feira (12) de uma reunião na Santa Casa de Campo Grande, com a presença da candidata ao Senado, Tereza Cristina, do candidato a deputado federal Geraldo Resende, do presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire e de membros da diretoria da unidade.

Riedel falou da questão do financiamento do SUS, e afirmou que cumprirá à risca a aplicação do mínimo constitucional – hoje em 12% – e avisou que vai trabalhar para ampliar este percentual. “Para isso, vamos fortalecer nossa economia, gerar mais recursos, e investir mais forte em saúde”, ressaltou. Para Riedel, a Santa Casa sumpre um papel fundamental na rede de saúde do Estado. “E vamos valorizar este trabalho”, disparou.

O presidente da Santa Casa Heitor Rodrigues Freire, definiu a reunião como “histórica”. A vice-presidente, Alir Terra Lima, desejou que Riedel consiga levar a candidatura à vitória: “Nós precisamos ter novas lideranças”, afirmou.