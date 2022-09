Na tarde de segunda-feira (12), Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), recebeu das mãos da Presidente do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul), Vânia Mello, uma carta aberta com propostas da categoria para o Mato Grosso do Sul. Riedel é o primeiro candidato ao governo do Estado a receber a carta no Crea-MS.

“Há intenção maior da carta é que caso seja eleito dê essa abertura para engenharia e que a gente possa através dos nossos profissionais se manifestar em questões técnicas que a gente vem buscando, é uma maior participação dos nossos engenheiros, dos nossos profissionais, pois, tem muito assunto que a gente pode contribuir para o desenvolvimento”, ressalta a presidente do Crea-MS.

Ao receber a carta, Riedel afirmou que o Crea é uma instituição que tem uma história consolidada e grande contribuição ao desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. “Pelo que já vi documento, tem muita coisa que pode ser inserida no nosso plano de trabalho e não tenho dúvida de que o Crea vai ter uma participação importante e efetiva no desenvolvimento do nosso Estado em um eventual governo do Eduardo Riedel”.