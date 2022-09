Com a proposta de revisar os valores absurdos cobrados dos produtores rurais pelo Fundersul, o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PSD Marquinhos Trad, reafirmou sua proposta de revisão da alíquota cobradas atualmente que durante o atual governo teve acréscimo de até 72% na cobrança na pecuária e 50% na agricultura.

“Diferente do que querem criminosamente imputar a mim, numa política de ódio e que só pensa no próprio umbigo, aqui não tem fake news não. Aqui nós vamos rever as alíquotas e tornaremos a destinação dos recursos mais transparente e condicionada à participação da sociedade civil. Esse é um compromisso feito no nosso plano de Governo”, afirmou Marquinhos.

O Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul) é um imposto que foi criado para melhorar as estradas de nosso estado e hoje enfrenta graves distorções. “Nós revisaremos tudo isso. Nós vamos implementar políticas e incentivos fiscais para estimular o desenvolvimento regional e a industrialização das matérias-primas produzidas no estado, visando a desburocratização, a garantia da segurança jurídica e impessoalidade, com regras claras e equânimes. Sem dar incentivos fiscais só para os amigos, como fazem e depois viram escândalo nacional”.

Marquinhos afirma que com essas ações será possível fomentar cadeias produtivas completas. “Vamos estimular a produção, industrialização e comercialização em nosso estado, gerando maior valor agregado aos produtos primários, ganhos de competitividade e renda”, enumerou.

E a agricultura familiar também tem papel de destaque. “Vamos apoiar, especialmente nas atividades ligadas à agricultura familiar como os hortifrutigranjeiros, quem produz leite, produz mandioca, vive da terra. A população que vive e trabalha no campo carrega a essência do que é ser sul-mato-grossense: o amor à terra, o orgulho do trabalho, o sentimento de comunidade e a fé no futuro. Precisamos valorizar a nossa agropecuária de pequeno e médio porte com um olhar especial para essas populações e seus desafios diários”, lembrou.