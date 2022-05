A pré-candidata ao governo do Estado, deputada Federal Rose Modesto (União), vem a público esclarecer que não será vice de ninguém nas eleições deste ano. Desde março já percorri 47 cidades da região da Grande Dourados, Costa Leste, Fronteira, Conesul, Vale do Ivinhema e nesse fim de semana passado a região da Fronteira levando o meu nome de pré-candidata ao governo do Estado e o projeto MS QUE QUEREMOS, que buscar coletar subsídios para o plano de governo que será entregue em agosto a Justiça Eleitoral.

Essa informação é errônea que os pré-candidatos ao governo do Estado estão vinculando que eu irei compor chapa de vice com um deles é um despropósito e posso até afirmar que é uma fake News. Alguns pré-candidatos dizem que estou indecisa em ser pré-candidata ao governo do Estado. “Isso não é verdade. Eu não estou indecisa de nada. Muito pelo contrário, estou convicta que serei a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul. Eu sou pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, sim. Eu digo ainda porque antes das convenções não posso usar o termo candidata. Se olharem nas pesquisas vai mostrar que o meu sonho de ser governadora de MS não é um sonho que eu estou sonhando sozinha e sim com milhares de sul-mato-grossenses.