Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pela Coligação Trabalhando por um Novo Futuro (Número 45), esteve agora pouco Pedro Gomes ele foi recebido por produtores e pela comunidade da agricultura familiar, onde conversou com a população e autoridades locais, e ouviu demandas para o desenvolvimento da cidade.

Juliana da Fazenda Sou Leve , produtora de produtos artesanais e saudáveis , ela conta que faz faço um projeto social que envolve o assentamento Santa Maria de Pedro Gomes.

“Hoje através do nosso projeto, vários agricultores familiares já estão produzindo a cúrcuma fresca que é o açafrão da terra. Esse açafrão é comprado pela Fazenda Sou Leve e processado dentro da Industria, ele se transforma em um pó e é vendido em todo Brasil, recursos que são investidos em parcerias e mais produção beneficiando as famílias do assentamento”

A produção da agricultura familiar se conecta também em outros produtos como a produção de geleia . Os pequenos agricultores investem na plantação de frutas variadas como abacaxi, amora, tomate cereja, goiaba, e a fazenda garante a compra de 100 por cento do que os agricultores familiares produzirem.

Durante a reunião os produtores fizeram questão de entregar para o candidato ao governo uma cesta que é amostra do que eles produzem. “ “Entregamos as manteigas artesanais saudáveis e a nossa cúrcuma”, é um orgulho pra nós receber e presentear quem reconhece o esforço de quem trabalha da terra e distribui renda para os agricultores e orgulho por saber que abastecemos o território nacional.

Para Eduardo Riedel a parceria entre produtores, indústria e agricultura familiar é a melhor receita para distribuição de renda, agricultura saudável e parcerias de resultado.

“Fiquei muito feliz com o que vi acontecendo aqui em Pedro Gomes, um município próspero , e sei que o desenvolvimento não acontece por vontade u sem a gente criar as condições para o desenvolvimento, tudo tem uma lógica. Juliana está de parabéns por desenvolver o que faz com essas famílias, ela desenvolve além de tudo o empreendedorismo. É isso quando a gente vai pra cima, com atitude , as coisas acontecem. Isso é municipalismo”.