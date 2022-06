“Qualquer planejamento em segurança pública no Mato Grosso do Sul passa por quatro aspectos fundamentais: equipamento, treinamento, valorização profissional e parcerias com o Governo Federal”, disse o pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Riedel.

O combate ao crime na fronteira sempre foi um dos principais desafios da segurança pública em Mato Grosso do Sul, devido a grande extensão de fronteira seca. O papel do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) é fundamental neste processo.

Somente nos últimos dois anos e pouco mais de quatro meses, as equipes do DOF apreenderam 509 toneladas de drogas – 264 toneladas em 2020, 195 toneladas em 2021 e neste ano, até início de maio, 50 toneladas. Desde a criação da força especializada, em 1987, até 3 de maio deste ano foram apreendidos 1 milhão e 136 mil quilos de drogas. Por sua localização geográfica, Mato Grosso do Sul é considerado um grande corredor para o tráfico de drogas e outros ilícitos.

Riedel destacou a importância de investir nas forças de segurança pública para garantir recursos humanos adequados para o combate à criminalidade. “Com equipamentos e treinamento garantimos que nossos policiais estejam preparados para enfrentar o desafio de conter a criminalidade. Com valorização profissional, damos a eles dignidade e orgulho de servir à sociedade. E com parcerias com o Governo Federal, asseguramos apoio e recursos necessários para encarar nosso maior desafio na área, a extensa fronteira que temos com nossos vizinhos paraguaios e bolivianos – e também com outros estados da Federação”, afirmou.

O pré-candidato disse também que, nos próximos, vai focar nestes quatro aspectos, dando continuidade e aprimorando as políticas que, nos últimos sete anos, garantiram R$ 750 milhões para o setor, traduzidos em viaturas, armamentos, equipamentos, obras, ações e aparelhamento para os 79 municípios do Estado.

Estas políticas levaram MS a ser o 4º Estado mais seguro do país, o 1º em resolução de homicídios, o 1º onde que há mais presos trabalhando e um dos líderes na apreensão de drogas. Somado a tudo isso, a segurança pública ganhou o reforço de mais de três mil servidores entre concursados, contratados, empossados e em formação, além da promoção de centenas de polícias militares. “Portanto, nossa meta para os próximos anos é fortalecer esta estratégia de quatro pontos, e a parceria com o presidente Jair Bolsonaro nos deixa muito animados na concretização destes objetivos e no avanço de nossas políticas de segurança pública”, concluiu Eduardo Riedel.