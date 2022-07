Para acabar com as fakes News, para mostrar o empoderamento feminino e acima de tudo a vontade de cuidar ainda mais do sul-mato-grossense e gerar oportunidades iguais para todos, a deputada federal Rose Modesto foi conclamada candidata ao governo do Estado pelo União Brasil Mato Grosso do Sul. O evento que homologou a candidatura de Rose Modesto e mais 30 candidatos a deputados estaduais e federais e Senado ocorreu na noite desta sexta-feira (22). ”Depois de 44 anos e 11 governadores, nosso Estado precisa ser governado por um olhar de uma mulher. Um olhar feminino de cuidado, de mudança que olhe para todos os sul-mato-grossense e principalmente para quem mais precisa”, comenta Rose Modesto

Com a vontade de ser pioneira como a primeira mulher governadora de Mato Grosso do Sul, a candidata Rose Modesto explicou os desafios da mulher na política e como ela vai cuidar do povo sul-mato-grossense se eleita. “MS precisa de pessoas que lutem pela vida e não apenas que façam o povo só sobreviver. E nesse time vamos lutar por mais dignidade por Mato Grosso do Sul. Eu descobri a minha vocação muito cedo que é cuidar de gente. Desde quando entrei em uma sala de aula, depois que fui vereadora de dois mandatos, vice-governadora, secretária de Estado e agora deputada sempre cuidando e ajudando, pois, minha profissão é ser educadora, mas a minha missão é cuidar de gente. Muitos dizem que eu não tenho experiência para ser governadora, mas eu tenho a experiência que todo político deve ter que é a de vida”, explica Rose Modesto.

O presidente estadual do Podemos, Sergio Murilo, explica que está na caminhada com Rose Modesto faz um bom tempo viajando por todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul a apoiando e acreditando que ela será a primeira governadora de MS. “Eu confio em Rose Modesto e estou caminhando há muito tempo ao lado dessa pessoa que posso chamar de amiga. Nós do Podemos acreditamos em você Rose Modesto. Você será a primeira governadora de Mato Grosso do Sul”, explica Sérgio Murilo.

Durante a convenção foi feita a votação onde aclamou os nomes de Rose Modesto para o Governo do Estado e Luiz Henrique Mandetta para o senado, além de nove candidatos à Câmara Federal e 21 para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Confira o nome dos candidatos a deputados federais e estaduais

Federais Seguimento masculino: Alirio Villassanti Romero, Sindoley Luiz de Souza Moraes, José Alves dos Santos, Flavio Renato Rocha de Lima, João Lucas Martins e Valdevino Perroni.

Federais Seguimento Feminino: Michela Margarida da Silva Dutra, Neli Aparecida Souza Abdulahad e Elenir Modesto da Silva.

Estaduais Seguimento Masculino: Fabrício Venturolli Lunardi, Ivandro Correa Fonseca, João Roque Fonseca, Lucas dos Santos Serafim, Mauro Ortiz Neves, Mauro Thronicke Rodrigues, Reinaldo Fontes Pinheiro, Rhiad Abdulahad, Roberto Hashioka Soler, Sebastião Ronei de Souza Ribeiro, Antonio Cezar Santos Sabatel, Clementino Ferreira Brites Filho e David Vicensi.

Estaduais Seguimento Feminino: Lislaine Santos, Hellen de Carvalho Cury Genoud, Maiza Harumi Uemura, Marcia Cícera Pereira e Patricia Maria dos Santos.