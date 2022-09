Avaliação de potencialidades e atenção especial a cada região a partir do que se mostrar mais atrativo para ali. É assim, cuidado de verdade do que cada sul-mato-grossense vai precisar para participar do desenvolvimento social e econômico, que a candidata a governadora Rose Modesto (União Brasil) pretende administrar o Estado.

Um dos elementos que podem modificar a vida dos habitantes é a chegada da Rota Bioceânica, que deve trazer oportunidades em setores de logística e comércio exterior para o Estado, o transformando em um possível centro de distribuição e de transações. “Para que a Rota funcione, não basta só terminar a ponte sobre o rio Paraguai. Precisamos cuidar das nossas estradas, das pontes, oferecer essa infraestrutura, oferecer um ambiente bom para negócios com menos carga tributária, qualificar a mão de obra para as vagas que vão se abrir, e saber apoiar os municípios em tudo o que for possível”.

A expectativa é que cidades como Maracaju, Campo Grande e Porto Murtinho possam se transformar em polos de logística e distribuição de produtos, devido ao ponto estratégico ocupado por Mato Grosso do Sul – praticamente no “meio do caminho” entre os oceanos Atlântico e Pacífico e último estado brasileiro antes do Paraguai e Bolívia.

O avanço que a Rota deve trazer ao Estado também contempla o turismo, principalmente o de negócios. Com a criação de modais ferroviários e até hidroviárias, aliados ao sistema rodoviário, o tráfego deve se intensificar em solo sul-mato-grossense.

“Temos que estar prontos para receber tal crescimento e extrair das oportunidades que vão se apresentar o máximo que for possível. O investimento a ser feito na Rota tem que se refletir nos pequenos negócios também. Temos que cuidar de todos igualmente”, conclui Rose.