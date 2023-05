Eleições 2024: Vereador Dr. Jamal acredita que MDB tem fortes nomes para ser cabeça de chapa

Na última semana, o movimento político chamou a atenção em Mato Grosso do Sul. As principais lideranças do MDB e PSDB se reuniram para discutir os rumos das eleições municipais do próximo ano. A reunião contou com a presença do ex-governador e presidente regional do PSDB, Reinaldo Azambuja, do ex-governador André Puccinelli (MDB), e do governador tucano Eduardo Riedel, além de outras personalidades políticas. O encontro aconteceu no apartamento da Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet.

A reunião indica uma possível aliança entre os dois partidos que, há anos, romperam os laços. A dúvida que fica é: quem irá encabeçar a chapa, e quem será o vice? Em entrevista, o vereador Dr. Jamal Salem (MDB) enfatizou que o partido tem fortes nomes para concorrer à prefeitura municipal de Campo Grande.

“Veja bem, o MDB tem vários nomes importantes que podem ser a cabeça de chapa. Temos o André Puccinelli, Júnior Mochi, tem o Dr. Jamal e vários nomes, né? Agora, lógico, tudo depende da negociação. Como existe uma federação a nível nacional entre o PSDB e o MDB, temos que respeitar aqui, e isso não impede, por exemplo, de o MDB lançar a cabeça”, enfatizou.

Além disso, o vereador coloca seu próprio nome à disposição do partido para o pleito eleitoral. “Por que que o Jamal não pode ser candidato a prefeito e o Beto Pereira ser meu vice ou vice versa? Tudo pode acontecer, depende das pesquisas, depende da porcentagem”, concluiu.