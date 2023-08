Eleições para os Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande – Biênio 2023/2025 acontecerão de 14 a 27 de agosto

As eleições das entidades que comporão os Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande para o biênio 2023/2025 serão realizadas no período de 14 a 27 de agosto de 2023, e obedecerão aos procedimentos contidos no Edital SMP n. 5/2023, de 26 de julho de 2023, na edição n. 7.141, do Diário Oficial (Diogrande) de segunda-feira, 31 de julho, que tornou público os procedimentos para votação e apuração dos votos das eleições dos Conselhos Regionais no Município de Campo Grande-MS.

O início da eleição dos Conselheiros das Regiões Urbanas de Campo Grande será no dia 14 de agosto de 2023, às 19h, obedecendo ao calendário estabelecido no Edital SMP n. 5/2023.

Poderão participar da Eleição os representantes das entidades devidamente cadastradas e inscritas no SMP para participar do processo eleitoral, com direito a voz e voto, sendo um por entidade apta a participar do processo eleitoral; os servidores da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e; os observadores, sem direito a voz e voto, limitados a 3 (três) por Região Urbana.

O credenciamento será realizado das 19 às 19h30 nos locais das eleições da Região Urbana do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, e das 9 às 9h15 nos Distritos de Anhanduí e Rochedinho. Para participar da Eleição o representante legal de cada entidade deverá apresentar documento de identificação original com foto para que a mesa faça a conferência de sua inscrição como representante legal de sua entidade. Na ausência do referido documento a mesa poderá aceitar o credenciamento desde que constatada a sua inscrição como representante legal, e apresentado outro documento com fotografia.

Para mais informações basta acessar o documento que está disponível no seguinte endereço eletrônico:

Serviço – Local e hora das eleições

Região Urbana do Anhanduizinho

Data: 17 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Irene Szukala, localizada à Rua Iemanjá, 1.025 Jardim Aero Rancho;

Horário: 19h.

Região Urbana do Bandeira

Data: 22 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Professor Mucio Teixeira Junior, localizada à R. do Cruzeiro, 479 – Vila Carlota;

Horário: 19h.

Região Urbana do Centro

Data: 15 de agosto de 2023;

Local: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb, localizada à Rua Hélio de Castro Maia, 279 Jardim Paulista;

Horário: 19h.

Região Urbana do Imbirussu

Data: 24 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Irmã Irma Zorzi, localizada à Rua Guaianás, 260 – Vila Silvia Regina;

Horário: 19h.

Região Urbana do Lagoa

Data: 21 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Nagen Jorge Saad, localizada à Rua Panambi Verá, 199, Tijuca I;

Horário: 19h.

Região Urbana do Prosa

Data: 23 de agosto de 2023

Local: Escola Municipal Elpídio Reis, Rua Tertuliana Ghersel Cattaneo, s/nº – Conj. Res. Mata do Jacinto;

Horário: 19h.

Região Urbana do Segredo

Data: 14 de agosto de 2023;

Local: CRAS Renato Pereira Guedes – Picolé Av. Pref. Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conj. Res. Estrela do Sul

Horário: 19h

Distrito de Anhanduí

Data: 27 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, Rua Mairiporã, 986;

Horário:15h

Distrito de Rochedinho

Data: 27 de agosto de 2023;

Local: Escola Municipal Barão do Rio Branco, Rua Guia Lopes, 340;

Horário: 9h.