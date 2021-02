Os desembargadores do Órgão Especial, na sessão desta quarta-feira (3), por unanimidade, votaram a designação dos desembargadores Dorival Renato Pavan e Vilson Bertelli para a função de Diretor-Geral e Vice-Diretor da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), respectivamente, para o biênio 2021/2022.

A Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) foi criada pela Lei n. 3.932, de 13 de julho de 2010, como órgão auxiliar do Poder Judiciário, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, com a finalidade de promover o treinamento, a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização de magistrados e servidores.

Destaque-se que a Escola Judicial de MS (Ejud) tem suas ações educacionais alinhadas às diretrizes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) nos cursos para magistrados, e as do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos cursos de servidores e demais colaboradores da justiça.

Conheça – Saiba quem são os desembargadores que assumirão os destinos da Ejud-MS, no biênio 2021/2022.

Dorival Renato Pavan é bacharel em Direito e iniciou sua vida funcional no Tribunal de Justiça de MS quando ingressou na magistratura como juiz substituto na comarca de Coxim, em 1985. Em outubro do mesmo ano, por antiguidade, foi promovido para a comarca de Ribas do Rio Pardo. Em janeiro de 1988, por merecimento, foi promovido a juiz de 2ª entrância para atuar na 3ª Vara Cível de Corumbá.

Em dezembro de 1991, por merecimento, foi promovido para a 3ª Vara Criminal de Campo Grande, entrância especial. No interesse da justiça, em 1992, foi removido para a 5ª Vara Cível da Capital e, dois anos depois, designado para a 2ª Vara Cível de Campo Grande. Atuou como juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do TJMS. Promovido por merecimento para o cargo de desembargador do TJMS em julho de 2008.

Vilson Bertelli nasceu em Vacaria (RS) e ingressou na magistratura em junho de 1988. Dois meses depois foi promovido a juiz de primeira entrância e judicou em Bela Vista. Em 1990, foi promovido para Paranaíba. Oito anos depois foi promovido para a 1ª Vara Cível de Campo Grande.

Foi juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do TJMS, titular da 1ª Turma Recursal Mista da Capital. Em outubro de 2012, passou ao Tribunal de Justiça como convocado para atuar junto à 2ª Câmara Cível e à 1ª Seção Cível. Dois anos depois, foi promovido a desembargador.

Em maio de 2016 defendeu sua tese de doutorado, pela Universidade de São Paulo (USP). Vilson Bertelli é o quarto magistrado a ter o título acadêmico, mas o terceiro se considerados os magistrados na ativa.