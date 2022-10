Dia 20 de fevereiro de 1978, em um recém criado Estado de Mato Grosso do Sul, nasceu Rosiane Modesto de Oliveira. Hoje com 44 anos e candidata a governadora, Rose Modesto (União Brasil) percorreu longa trajetória para ocupar atualmente este posto. E assim como conseguiu transformar sua vida, ela quer mudar Mato Grosso do Sul.

Ainda adolescente, Rose saiu com a família de Cultura, distrito de Fátima do Sul, e veio para Campo Grande, onde fincou raízes e ficou. Aqui estudou História como bolsista da UCDB e conseguiu a tão sonhada transformação: lecionou por 12 anos essa disciplina na rede pública de ensino até que em 2008 concorreu e venceu a disputa para vereadora.

“Logo cedo eu aprendi em casa, com meus pais, que devemos cuidar do próximo, dar atenção a quem está ao nosso lado. E isso eu carreguei para a sala de aula e depois para a política. Hoje quero fazer isso como governadora de Mato Grosso do Sul, pois do que adianta um estado rico como esse, com dinheiro sobrando, mas tão desigual?”, indaga Rose.

E suas ações desde nas duas últimas décadas não são poucas: antes mesmo de entrar na política, desenvolveu o projeto Tocando em Frente, que até hoje atende crianças, jovens e adultos com arte, esporte, cultura e ação social nos bairros Parati e Aero Rancho, em Campo Grande – o Parati foi seu berço na capital sul-mato-grossense.

Já com mandato em vigor, Rose criou a lei do Botão do Pânico, que garante às mulheres vítimas de violência um dispositivo que ao ser acionado, avisa as forças de segurança sobre a localização dessa mulher e que ela está em perigo. O serviço público é chamado de Patrulha Maria da Penha e é feito pela Guarda Municipal de Campo Grande.

Ainda como parlamentar, Rose foi atuante na apresentação e aprovação da lei de criação da Bolsa Universitária Municipal, da Lei Antibullying (combate a violência nas escolas), da Lei do Feminicídio (aumento de pena para crimes dessa natureza), da nova lei do Fundeb (aumento de recursos para o ensino público) e do Auxílio Brasil e Vale-Gás.

Entre outros projetos que ela foi atuante está a destinação de R$ 378 milhões, como deputada federal, em emendas para investimentos em municípios e instituições sociais do Estado, além de votar a favor da redução do ICMS para reduzir os preços da energia e dos combustíveis.

Já como vice-governadora e secretária estadual de Assistência Social, Rose foi quem ampliou o Vale Renda e o Vale Universidade, e também criou a Rede Solidária, mantida pelo Estado. “Foram ações que cumpriram seu papel de zelar pelo bem estar da população. Sempre procurei isso e quero repetir ainda mais com a caneta de governadora em mãos”, conclui.