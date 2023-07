ELOGIO PÚBLICO: Trabalho realizado por força tarefa da PCMS

A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (ADEPOL-MS) vem a público elogiar os Delegados de Polícia e demais policiais civis que atuaram no âmbito da Força Tarefa que investigou a morte do estudante Matheus Xavier, cujo julgamento finalizado na data de ontem (19/07) culminou com a condenação de todos os réus.

O resultado apresentado à Justiça conteve veementes provas indiciárias, testemunhais e técnicas, coletadas mediante um trabalho de investigação policial firme, coeso, corajoso e altamente especializado, e foi essencial para o posterior bom desenvolvimento da ação penal. Demonstra de forma cabal à toda comunidade jurídica e acadêmica brasileira que o inquérito policial não se trata de uma mera peça informativa dispensável, mas sim de um relevante compêndio de elementos de convicção a influenciar decisivamente no julgamento dos jurados, em crimes dolosos contra a vida e dos magistrados, nos demais crimes.

Elogia ainda a atuação do magistrado, dos promotores de Justiça, dos advogados e dos jurados, que atuaram de forma respeitosa, ética e reta, não obstante os momentos acalorados inerentes a todo e qualquer julgamento de grande comoção pública perante Tribunal do Júri. Um julgamento histórico que eleva o bom nome do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande/MS, 20 de julho de 2023

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul – Adepol-MS