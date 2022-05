O bilionário Elon Musk chegou ao Brasil na manhã de sexta-feira (20) para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do governo. A aeronave pousou num aeroporto privado de São Roque (SP). Musk, que em abril anunciou acordo de compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões, é o empresário mais rico do mundo. Tem um patrimônio avaliado em US$ 273 bilhões, segundo ranking da Bloomberg. Além de ser o dono da empresa de transporte espacial SpaceX, da Tesla, fabricante de carros elétricos.

De acordo com o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, o objetivo do encontro com representantes do governo brasileiro é discutir “conectividade e proteção da Amazônia”. A presença foi confirmada pelo Minsitro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira

A previsão é que Musk embarque novamente no aeroporto de São Roque entre 13h e 14h.