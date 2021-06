Imagens de uma doceria, na rua Antônio Maria Coelho em Campo Grande mostram o momento em que um bandido invade o local, durante a madrugada desta quinta-feira (10). Ele levou apenas 1 minuto e 52 segundos para cometer o furto.

Informações passadas são de que, o autor arrombou as portas do local ainda na noite de quinta (10), e ao entrar passou a revirar gavetas e o caixa de onde levou R$ 200, além de 12 bolos gelados e um iPhone.

O dono do estabelecimento contou que na última quinta-feira (3), feriado, o local foi invadido, mas nada foi levado. Ele não disse o valor do prejuízo com as portas arrombadas e os bolos e celular levados. Informações são de que após invadir a doceria, o bandido ainda arrombou uma gráfica na região.