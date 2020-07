No início da semana, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa de Campo Grande sediou mais uma captação de órgãos e tecidos, sendo esta a 18ª de 2020. A paciente doou fígado, rins e córneas após conclusão do diagnóstico de morte encefálica no último sábado (25), dias depois de ser internada devido a um acidente vascular encefálico grave.

O fígado captado foi encaminhado pela equipe médica e de enfermagem para Brasília com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Um dos rins captados pela equipe do Serviço de Urologia da Santa Casa, foi levado para São Paulo em voo comercial e o outro rim permaneceu no hospital para ser implantado em uma paciente jovem que aguardava há anos um órgão compatível. As córneas doadas permaneceram no Banco de Olhos do hospital para análise e, posteriormente, serem transplantadas.

O coordenador da OPO Santa Casa, Enf. Rodrigo Gomes, explicou que, mesmo com a pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o processo que envolve a doação de órgãos permaneceu com todos os cuidados determinados pelas autoridades públicas em saúde e que se tornou ainda mais criterioso para garantir a saúde dos profissionais e da qualidade do órgão a ser implantado. “É preciso reforçar que todos os órgãos ofertados no país só estão sendo captados após o resultado negativo do teste que detecta o novo coronavírus (COVID-19). O laboratório que nos fornece esse laudo do exame (RT-PCR) tem conseguido atender nossa demanda de potenciais doadores, tudo isso para que esse gesto tão lindo da família doadora seja respeitado”, afirmou Rodrigo.

Nas doações de órgãos deste ano, a OPO Santa Casa registrou a captação de quatro corações, sendo que dois deles foram transplantados em pacientes do hospital que estavam internados em estado grave; 25 rins, sendo que 14 deles também foram transplantados na instituição e sete fígados que puderam ajudar na recuperação de pacientes em outros estados do país.