Eleito com o compromisso de oferecer uma Saúde Pública de Resultado e com Qualidade, Dr. Victor Rocha (PP) termina o 2º ano de seu mandato com a certeza do dever cumprido e já garantindo para 2023 a implantação do Projeto da Casa Azul em prol da Saúde do Homem e do Projeto Mãe Campo-grandense em prol da saúde das gestantes e bebês.



“A sensação de dever cumprido vem graças a experiência exitosa do projeto Casa Rosa, que em pouco mais de 1 ano de implantação ofereceu cerca de 4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno). Também foram realizadas 1233 Ultrassonografias de mamas, 620 mamografias e 546 biópsias de mama. Sendo confirmado 61 casos de câncer de mama, onde as pacientes já foram encaminhadas para o tratamento. Também realizamos 19 cirurgias para a retirada de nódulos benignos. A Casa Rosa foi reconhecida nacionalmente em gestão pública. Temos a certeza que vidas foram salvas!”, disse o parlamentar.





Dr. Victor Rocha informou que ainda no primeiro semestre de 2023 irá iniciar os atendimentos do Projeto Casa Azul, destinado à Saúde do Homem. “Assim como a Casa Rosa, a Casa Azul é uma promessa de campanha. Vamos oferecer consultas, exames, diagnósticos e encaminhamento ao tratamento ao câncer de próstata, como já fazemos com o câncer de mama. Já temos o compromisso do deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB) para implantarmos a Casa Azul. Portanto, os homens também terão esse atendimento diferenciado para poderem cuidar de sua saúde. Tudo através do Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontuou o parlamentar.



Nosso projeto da Mãe Campo-grandense é por saber da necessidade de ampliar a rede de assistência às gestantes da Capital. “Recebemos relatos de gestantes de alto risco, que estavam na fila de espera do Sistema de Regulação (SisReg) da SESAU, para fazer exames de acompanhamento, porém foram chamadas após o parto, colocando em risco a vida da mãe e do bebê”, relatou o parlamentar progressista.





Victor Rocha disse que está elaborando, junto com o Hospital São Julião, uma proposta para atender as gestantes da Capital. “Vamos colocar o projeto Mãe Campo-grandense para atender dentro do São Julião. Oferecendo consultas e exames durante toda a gestação, com encaminhamento ao parto. Podendo assim evitar tantos partos prematuros”, finalizou.





Médico há 18 anos, Dr. Victor Rocha lamenta que a lei de sua autoria “Programa Saúde para Todos”, ainda não tenha sido colocada em prática. “Temos mais de cem mil pacientes na fila de espera por consultas, exames e cirurgias. O objetivo do projeto Programa Saúde para Todos é justamente organizar mutirões médicos para exames, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Pacientes nas filas de espera terão prioridade no atendimento”.





Outro projeto em tramitação é o Projeto de Lei que propõe as diretrizes da Saúde Mental em Campo Grande. O objetivo do PL é que o Poder Executivo ofereça atenção à Rede de Atenção Psicossocial, que tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede.



As ações do vereador Dr. Victor Rocha trouxeram benefícios reais à população da Capital e do Mato Grosso do Sul. O parlamentar foi interlocutor entre o Governo de MS e a Prefeitura de Campo Grande, onde foram investidos R$ 54 milhões para a execução do Examina MS e o Opera MS. Foram atendidas as demandas reprimidas nas especialidades de cirurgias geral, ortopédica, vascular, oftalmologia, otorrinolaringologia, urológica, ginecológica e reparadora, além dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, cateterismo, cintilografia, endoscopia e colonoscopia.



Outra ação de destaque foi em prol da Santa Casa. Defensor do trabalho prestado pela Santa Casa, Dr. Victor Rocha destacou a necessidade de a Câmara Municipal unir forças em prol da atuação do hospital, responsável por quase 60% dos atendimentos de média e alta complexidade de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “A Santa Casa é a esperança de todo paciente politraumatizado, dos que sofreram queimaduras, dos que precisam de cirurgias cardíacas. O hospital atende de 50% a 60% da média e alta complexidade de nosso Estado. É o maior hospital do Estado e uma das maiores Santas Casas do País. A Câmara de Vereadores é parceira na sustentabilidade da instituição para prestação de serviços do hospital”, pontuou.



A Santa Casa de Campo Grande assinou no dia 7 de novembro, o 12° termo aditivo ao contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal que havia sido celebrado no dia 31 de outubro de 2022.



Dr. Victor Rocha também cobrou celeridade na liberação dos recursos para conserto do Tomógrafo do Hospital do Câncer. “Por quase seis meses a instituição contou com a realização dos exames em outros hospitais. A reativação do tomógrafo garantiu a realização do diagnóstico e tratamento de câncer em um único local, sem a necessidade de translado dos pacientes”.

Para o vereador, 2023 tem que ser dedicado à reestruturação da Saúde Pública de Campo Grande. “Queremos que nossa gente receba o tratamento digno que a Constituição garante. Para isso, é necessária a reestruturação da Saúde Pública da Capital.



Victor Rocha esteve ao lado dos servidores públicos. “Temos defendido o direito dos agentes de saúde e de combates à endemias, professores e servidores que recebem menos de 1 salário mínimo por mês. Estaremos sempre ao lado dos servidores”, finalizou o parlamentar.