A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 20, a confirmação de 536 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 90.765.

Dos 90.765 casos confirmados, 82.598 estão sem sintomas e já estão recuperados, 6.158 estão em isolamento domiciliar e 296 estão internados.

Os municípios com maior número de novos casos são Campo Grande com 323, Dourados com 57, Corumbá com 23 e Três Lagoas com 20 novos casos.

Com oito novos óbitos confirmados, totalizamos 1.713 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são quatro de Campo Grande. Dourados, Paranaíba, Nova Andradina e Três Lagoas registraram um óbito cada.

Você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.