Em 3 semanas de obras, Águas Guariroba conclui 50% da implantação da rede de esgoto no Polo Empresarial Oeste

Três semanas após o início das obras no Polo Empresarial Oeste de Campo Grande, a implantação da rede de esgoto na região já ultrapassou os 50% de avanço.

Com mais de 12,2 quilômetros previstos para a região, até a última semana já foram implantados 7,2 quilômetros.

São cerca de R$ 4 milhões investidos nas melhorias do parque industrial, trazendo desenvolvimento à região, tanto para as empresas já instaladas, como para atrair novos investimentos para a cidade.

O lançamento de início das obras, no fim de junho, contou com a presença do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, do diretor-executivo, Gabriel Buim, e da prefeita Adriane Lopes.

As obras do Polo Empresarial fazem parte do programa Campo Grande Saneada, que já atingiu 150 quilômetros de rede de esgoto implantada neste ano.

O avanço das obras está a frente do previsto para essa época do ano. Conforme relatório, o esperado para a primeira quinzena de julho era ter cerca de 130 quilômetros implantados, representando uma performance de 115%.

As ligações da rede às casas e comércios também avançaram mais que o previsto. Até o momento já são 15 mil ligações neste ano, enquanto o esperado eram 12 mil. Uma performance de 122%.

Para esta semana há obras previstas nos bairros São Conrado, Caiobá, Centro Oeste, Aero Rancho e Noroeste. Além da continuidade no Polo Empresarial Oeste.