Improvisada temporariamente para confeccionar máscaras, a Incubadora Municipal “Mário Covas”, destinada a atender incubados do segmento Têxtil e Moda, está com as salas ocupadas por máquinas de costura e mulheres empenhadas em fabricar o maior número possível de máscaras, por dia. Em parceria com a Funsat, foram contratadas temporariamente 69 costureiras. Divididas em dois turnos, cada profissional chega a produzir, em média, 175 máscaras em TNT, por dia, que ao final do expediente somam 12.075 unidades. A equipe conta com o apoio de três professores e duas pessoas no suporte operacional.

Projetado para funcionar por três meses; maio, junho e julho, os EPIs serão destinados as secretarias municipais, que farão a distribuição do material conforme a necessidade de cada pasta.

A estrutura do local foi desenvolvida conforme orientações de prevenção ao coronavírus. Em salas bem arejadas, as mesas das costureiras seguem o distanciamento social determinado e todas usam máscaras de proteção fabricadas por elas mesmas.