A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma conjunta com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios/MS, apreendeu 6 Kg de maconha e 1,5 Kg de haxixe, na manhã de quinta-feira (25), no Centro de Distribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Campo Grande (MS). A droga foi localizada dentro de encomendas de queijo, doce e em capas de piscina, que tinham como destino os estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Os cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da ParF (GOC/MS), Chacal e Bella, da raça Pastor Belga Malinois, e Alpha, da raça Pastor Alemão, indicaram positivamente para o odor de drogas em quatro caixas de papelão. A ocorrência contou com o apoio da equipe da Delegacia da PRF de Campo Grande, e foi encaminhada para a Polícia Federal de Campo Grande (MS), para as providências cabíveis. O trabalho em conjunto visa coibir os traficantes de drogas de utilizarem o serviço de encomendas postadas para lucrarem com a venda de substâncias ilícitas.