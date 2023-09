As Polícias Civil e Militar recuperaram armas furtadas em Nova Andradina. Foram recuperadas uma espingarda calibre .12, uma carabina calibre .22; uma pistola 9mm e um revólver de calibre .357. Além disso, as equipes de segurança encontraram e apreenderam várias munições de diferentes calibres. O armamento e as munições serão periciados e, posteriormente, restituídos ao legítimo proprietário.