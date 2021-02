DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, por meio de ação conjunta realizada pelo Setor de Investigações Gerais (Sig) e a DEFRON, prendeu um suspeito por tráfico de drogas e fechou um ponto de venda de drogas, no bairro Jardim Itália, no Município. Durante diligências, visando identificar autores de roubos, os policiais identificaram uma atitude suspeita de um indivíduo que tentou fugir ao visualizar a viatura policial. Com o suspeito foi apreendido uma porção de cocaína. Já na casa onde ele estava foram apreendidas outras 14 porções de drogas. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e representado pela decretação da sua prisão preventiva.