Em ação conjunta, Polícia Militar de Angélica e Força Tática do 8° BPM prendem homem por posse irregular de armas de fogo e munições

Nova Andradina (MS) – O 8° Batalhão de Polícia Militar “O Guardião do Vale do Ivinhema” em ação conjunta entre as equipes policiais de Angélica e Força Tática prenderam na tarde de sábado (29) um homem de 47 anos por posse irregular de arma de fogo e munições. Foram apreendidas quatro (04) armas de fogo, 19 munições de diversos calibres e materiais para a recarga de cartuchos.

A apreensão se deu na rodovia MS-274 no Assentamento Estrela do Sul na área de Angélica. As equipes policiais receberam informações de que o autor tinha comprado a propriedade recentemente e que estaria guardando algumas armas, e que não teria porte e nem a documentação delas. Os policiais militares deslocaram até o local e em contato com o autor e após informado da denúncia, o mesmo autorizou a entrada das equipes policiais na residência.

Durante entrevista, o autor confirmou a presença das armas, inclusive informando onde elas se encontravam. Disse ainda que na residência do pai, encontravam-se outras. Após localizar uma espingarda cal .36 municiada, alguns cartuchos e pólvora, os policiais deslocaram até a outra propriedade e localizaram as outras armas.

Após solicitar novamente a documentação, o autor informou que não possuía. Diante do flagrante, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Angélica para o registro da ocorrência juntamente com as três espingardas, uma garrucha, munições e os materiais de recarga.

Assessoria de Comunicação Social do 8º BPM

“O Guardião do Vale do Ivinhema”