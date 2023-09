Em ação conjunta, Polícias Civil e Militar capturam foragido da justiça em Antônio João

Na tarde de quinta-feira, dia 21/09, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Antônio João, com apoio do Pelotão da Polícia Militar, realizou a prisão de um homem de 28 anos que estava evadido do sistema prisional. As informações a respeito do paradeiro do suspeito foram confirmadas após monitoração da residência pela equipe de investigação da delegacia.

De posse das informações, foi solicitado apoio da Polícia Militar para realização de cerco à residência do alvo, de modo a evitar a fuga do indivíduo. Com o cumprimento da prisão, o reeducando foi encaminhado ao sistema prisional, estando à disposição da justiça.