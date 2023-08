Em ação conjunta, Polícias Civil e Militar prendem em flagrante autores de três furtos em Caarapó

Durante diligências realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Caarapó e guarnições da Polícia Militar, três furtos qualificados ocorridos na madrugada do dia 29/08/2023 foram esclarecidos, resultando na prisão em flagrante de dois adultos do sexo masculino. Um dos indivíduos teria violado uma residência no centro da cidade e de lá subtraído vários pertences de valor, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Em seguida, teria se dirigido a um mercado, nas proximidades, onde praticou novo furto.

O segundo agente, por sua vez, violou e rompeu a porta de acesso de uma loja de roupas na cidade, subtraindo diversos itens do local. Durante os trabalhos, no período da manhã, as equipes das Polícias Civil e Militar tiveram que fazer uma incursão tática na região onde residem os autores.

Eles tentaram fugir, pulando muro das residências vizinhas, mas foram contidos e presos. Na posse dos sujeitos foram encontrados os bens subtraídos, que serão restituídos aos legítimos proprietários.