Com intuito de gerar oportunidades de reinserção social aos usuários de drogas do município, a secretaria de Assistência Social em uma ação conjunta com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Policias Civil e Militar, secretaria de Saúde, CREAS e CRAS Joaldo Moreira Simões realizaram a internação de 03 adolescentes em uma

Clínica para Tratamento de Toxicômanos.

A operação foi realizada no dia 03 de agosto e contou com apoio da Rede de Proteção à Criança e Adolescentes. Conforme as conselheiras, a ação tem como principal objetivo desintoxicação e cessação do vício e posteriormente a reinserção ao seio familiar, possibilitando o resgate do mundo das drogas e gerando melhores expectativas para o futuro.

A secretaria de Assistência Social, Lívia Dias, ressaltou que atenção da equipe e o apoio do Poder Municipal faz com que essas ações sejam ainda mais eficazes.

“Parabenizo o trabalho de cada, pois, temos ciência do cuidado que a Rede de Proteção tem com as crianças e adolescentes de nossa Cativante. Todos por um futuro melhor”, finalizou a secretária.

O Governo Municipal está trabalhando nas políticas voltadas para assistência às pessoas visando a capacitação e reinserção tanto no ambiente familiar como no mercado de trabalho, acolhendo os jovens e gerando novas oportunidades.