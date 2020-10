O acidente ocorreu em setembro de 2013, quando o ônibus que seguia da Capital para Nova Alvorada do Sul, invadiu a pista contrária e colidiu com dois caminhões. Na época morreram o motorista do ônibus e dois passageiros.

Mas, uma sobrevivente, passageira aposentada de 67 anos, alegou que devido ao acidente desenvolveu fobia de andar de ônibus, além de ter se submetido a longo tratamento para correção dos dentes. Ela ainda sofreu lesões na cabeça.

A defesa da empresa de transporte alegou que seu motorista sofreu um mal súbito, o que caracterizaria um fato imprevisível e inevitável, eximindo-a de responsabilidade

Mas para o juiz titular da 8ª Vara Cível, Mauro Nering Karloh, no caso dos autos incide a responsabilidade objetiva, independente de culpa, a qual só pode ser afastada por ocorrência de caso fortuito externo ou força maior, culpa de terceiro ou fato exclusivo da vítima.