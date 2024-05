Em agenda no interior, deputado Caravina faz entregas e reafirma compromisso com municípios

Desde que iniciou seus trabalhos na Assembleia Legislativa no começo de fevereiro, após exercer o cargo de secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) tem demonstrado um compromisso intenso com suas funções, tanto no seu gabinete quanto em campo.

Alternando entre os atendimentos em seu gabinete e uma extensa agenda de compromissos na Capital e no interior do Estado, Caravina busca sempre está próximo das demandas das comunidades.

O deputado não mede esforços para verificar pessoalmente a situação dos municípios, dedicando-se a ouvir prefeitos, vereadores e a população sobre as necessidades prioritárias de cada região.

“Estou feliz em estar no município, participando da agenda de entregas do Governo do Estado juntamente com o governador Eduardo Riedel, o ex-governador Reinaldo Azambuja, secretários e o prefeito Thalles (Tomazelli),” escreveu Caravina em suas redes sociais, referindo-se à visita que fez a Itaquiraí na noite de quinta-feira (23) e na manhã de sexta.

Durante sua visita a Itaquiraí, o deputado participou da entrega do Ginásio Poliesportivo e da pavimentação da MS-488, além de assinar convênios para novos investimentos.

Ele também esteve na Associação Beneficente de Itaquiraí, mantenedora do Hospital São Francisco, onde entregou uma emenda parlamentar no valor de R$ 90 mil para a aquisição de equipamentos.

Na sequência, Caravina esteve em Glória de Dourados, visitando a Escola Estadual Professora Eufrosina Pinto, onde anunciou a destinação de R$ 50 mil em emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos.

Em seguida, em Deodápolis, o deputado reuniu-se com o prefeito Valdir Sartori e vereadores na prefeitura, além de visitar o Hospital Municipal, onde entregou equipamentos e materiais cirúrgicos adquiridos através de emenda parlamentar destinada à saúde do município.

A agenda de Caravina também inclui reuniões em Nova Andradina e Bataguassu, cidade que administrou por dois mandatos.

Conhecedor profundo da realidade dos 79 municípios do Estado, o deputado encerrará sua agenda no sábado na cidade de Três Lagoas, participando de um ato político do PSDB com a presença de lideranças estaduais e municipais.

“O contato direto com as bases é fundamental para compreender as reais necessidades da população e buscar soluções efetivas. Minhas visitas aos municípios são essenciais para ouvir de perto as demandas e garantir que nosso trabalho na Assembleia seja alinhado com as prioridades de cada região,” afirmou o líder político.

Segundo ele, além das atividades parlamentares, estar presente nas comunidades lhe permite acompanhar de perto o impacto dos projetos e emendas destinadas, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficaz.

Com sua atuação incansável, Caravina reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, buscando melhorias concretas e sustentáveis para todas as áreas de Mato Grosso do Sul.