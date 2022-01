O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, a pedido do Ministério da Saúde, deve encaminhar para o Estado da Bahia, em forma de ajuda humanitária, 16.500 doses de vacinas contra a Influenza. O Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA) realizou um levantamento que confirmou que pelo menos 17 cidades baianas tiveram perdas de remédios, imunizantes, equipamentos ou insumos hospitalares por causa das enchentes ocorridas em razão das fortes chuvas que atingem a região desde o início de dezembro.

“Nós vimos que o Estado da Bahia está precisando de toda ajuda possível. Então, nós que sempre procuramos ajudar os nossos estados-irmãos não poderíamos ficar de fora e também deixar de atender a um pedido do Ministério da Saúde. Então, vamos encaminhar 16.500 doses de vacina contra a Influenza para que o Estado da Bahia possa levar essas vacinas a esses municípios e imunizar a quem mais precisa que é a população. Tenho acompanhado a situação e me solidarizo com todas as famílias que tiveram perdas de vidas preciosas e materiais. Sabemos que o Nordeste do país tem registrado aumento de casos de Influenza e não poderíamos negar esta ajuda”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Para o assessor militar na SES, Marcello Fraiha, o Estado não ficará sem doses de vacina contra a Influenza. “Nós separamos esse quantitativo em solidariedade ao povo da Bahia. Mas nós temos estoque suficientes para atender a nossa população. Ao todo, temos 193.558 doses que estão armazenadas na rede de frio dos 79 municípios do Estado e mais 29 mil doses na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES. Com um simples gesto, nós podemos ajudar aqueles a quem mais precisam e que já tiveram muitas perdas, principalmente, perto de datas tão importantes como o Natal e o Ano Novo”.

Quase 30% dos municípios baianos foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu que 126 municípios afetados pelas enchentes. Para além de todo o transtorno que as chuvas estão causando, as secretarias de Saúde de diversos municípios estão em alerta por outro motivo: a perda de vacinas e medicamentos após os alagamentos. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul apoio a Saúde do Estado da Bahia.

Outras doações

Até o próximo domingo, dia 02 de janeiro, os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul servirão como ponto de arrecadação de donativos que serão levados para os baianos, vítimas das enchentes.

Encabeçada pelo Rotary Club, a ação está recebendo doações de água, roupa ou alimento não perecível. Todo o material arrecadado será encaminhado à Bahia na segunda-feira (3), em um avião da Força Aérea Brasileira.

Vacinação contra a Influenza

Em Mato Grosso do Sul, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, alerta que a população precisa estar atenta contra o H3N2. “Quem apresentar sintomas como dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, tosse, coriza, febre deve evitar comparecer aos locais de festividades de final de ano e procurar uma unidade de saúde. E com vacinas disponíveis e com mais um registro de óbito por H3N2, nós fazemos um apelo para que a população – a partir de seis meses de idade, inicie o esquema vacinal. As vacinas contra a Influenza estão disponíveis nas unidades de saúde dos 79 municípios do Estado”.