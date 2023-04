Em Anastácio, Polícia Militar prende um dos autores envolvido em roubo de veículo

Anastácio (MS) – Na madrugada desta segunda-feira (24/04), a Equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Policia Militar prendeu um dos envolvidos no roubo ocorrido na madrugada deste sábado.

Conforme informações recebidas referente ao roubo de um veículo ocorrido na madrugada de sábado (22/04), e com o auxílio dos registros de câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, os policiais militares identificaram o veículo utilizado no crime. Em posse dessas informações, a equipe policial realizou a varredura pela cidade de Aquidauana e Anastácio com o objetivo de localizá-lo. Durante o patrulhamento no Jardim Campanário, em Anastácio, os militares encontraram um homem conduzindo o referido veículo utilizado no roubo e procederam com a abordagem. Durante a busca veicular foram encontradas duas porções de cocaína. Quando questionado sobre o roubo, o indivíduo informou que além dele, outras quatro pessoas participaram do crime. O autor contou que ambos estavam na frente de uma boate localizada no Bairro Alto, sob a companhia da vítima. Em dado momento resolveram sair do estabelecimento e irem até uma barbearia, em Anastácio, onde dois homens foram no mesmo carro da vítima e os outros dois em outro veículo. Chegando nos Altos da Cidade os criminosos emboscaram, agrediram a vítima e roubaram seu veículo, relógio, óculos, corrente de ouro, celular e notebook.

Diante dos fatos, o autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos e providências.

Assessoria de Comunicação do 7º Batalhão de Polícia Militar