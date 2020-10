O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta terça-feira, dia 27, trouxe a confirmação de 474 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 80.538, uma média móvel de 370 casos por dia.

A taxa de contágio se mantém em 0.91, o que significa que para cada 100 casos confirmados outros 91 podem ser contaminados.

Geraldo Resende, secretário de saúde ressaltou durante a live, o potencial de letalidade da doença, que em 24 horas fez onze novas vítimas fatais, e lamentou as 1.566 vidas já perdidas, em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 181, Dourados 79, Três Lagoas com 49 e Ladário com 26 novos casos.

Dos 80.538 casos confirmados, 75.521 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.157 estão em isolamento domiciliar, e 294 estão internados.

Com o registro dos 11 novos óbitos, totalizamos 1.566 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, média móvel de 7,7 óbitos por dia. Corumbá registrou quatro óbitos. Campo Grande, Três Lagoas e Miranda registraram dois óbitos cada e mais um óbito em Porto Murtinho.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.