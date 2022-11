Em apoio a investigação da polícia civil de Goiás, PCMS cumpre mandado de prisão e recupera celular furtado. A prisão foi feita no centro de Campo Grande pelo GARRAS. De acordo com as informações levantadas, a Polícia Civil de Goiás pediu apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, par dar prosseguimento à investigação de um furto de 88 celulares de altos valores, que ocorreu na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, tendo em vista que um dos aparelhos furtados poderia estar em Campo Grande-MS.

Após troca de informações, foram realizadas diligências que culminaram na apreensão de um celular Iphone 14 Pro, cor roxa, de 256 gb, avaliado em aproximadamente R$ 9,5 mil. O telefone móvel estava na posse de uma mulher, que o havia comprado em uma loja na internet.

Depois de ouvir a mulher, a equipe do GARRAS prosseguiu as investigações e conseguiu localizar um indivíduo envolvido nos fatos. Este homem possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul e por isso ele foi preso. Os dois envolvidos no caso serão ouvidos pela Polícia Civil de Goiás e a investigação do caso seguirá pela Delegacia de Polícia daquele Estado.