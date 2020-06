Em Aquidauana, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é responsável pelo atendimento aos idosos em situação de risco ou violência. A instituição desenvolve serviços de acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento dessa população.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, de junho de 2019 a maio de 2020, o CREAS de Aquidauana registrou 65 casos de violência contra pessoas idosas na cidade, destes, 80% foram de negligência, abandono e violência financeira ou material.

Infelizmente, assim como outros públicos do CREAS, os agressores são do núcleo infrafamiliar: filhos, netos, irmãos e etc, que residem ou convivem cotidianamente que perpetuam a violência, o que dificulta ainda mais a visualização e posterior denúncia. “Neste momento de pandemia da COVID-19, os idosos ficam mais vulneráveis a violência e infelizmente o número de denúncias cai consideravelmente, portanto, intensificamos a divulgação de informações, canais de denúncia e serviços do CREAS”, diz Juliane Ribeiro, coordenadora do CREAS.

Segundo o IBGE 11% da população brasileira é idosa, uma parcela significativa da sociedade que merece ter seus direitos resguardados e sua segurança e bem-estar garantido por todos, família, sociedade e Estado.’