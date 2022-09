Seguindo o trecho para visitar os municípios do estado, o candidato ao governo, André Puccinelli (MDB), visita Aquidauana, nesta sexta-feira (9), e Anastácio, no sábado (10).

A agenda do candidato prevê caminhadas, visita a empresas, reuniões com moradores e representantes de diferentes categorias profissionais.

“Vou rever amigos e sentir novamente o acolhimento do povo de Aquidauana e Anastácio. Estaremos mais próximos nas caminhadas e reuniões, e poderemos conversar mais sobre as propostas para resolver os problemas do presente e projetar o futuro de Mato Grosso do Sul”, diz André.

Nas andanças, o candidato, que já foi governador do estado, também fala sobre ações realizadas no período. Confira as principais em cada município.

Aquidauana

Habitação

Construção de 1.300 casas.

Saneamento e água

Ampliação do sistema de esgoto do município e do sistema de abastecimento de água nas Aldeias Lagoinha, Limão Verde, Córrego Seco, Bananal, Morrinhos, Imbirussu, Colônia Nova e Água Branca.

Infraestrutura

Construção de ponte de concreto no Córrego Vermelho, na vazante do Tarumã e no Rio Aquidauana;

Asfalto e restauração asfáltica em diversas ruas da cidade;

Manutenção e conservação das rodovias estaduais;

Asfalto da rodovia MS 450 – travessia urbana do Distrito de Piraputanga e do acesso ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

Assistência social

Construção do prédio do Vale Renda;

Atendimento de 1.062 famílias com Vale Renda;

Construção do prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Educação

Ampliação de sala de tecnologia e refeitório na Escola Estadual Candido Mariano e de quatro laboratórios nas escolas estaduais Cel. Jose Alves Ribeiro e Profª Dóris Mendes Trindade;

Cobertura da quadra de esportes, construção de biblioteca e de sala de tecnologia na Escola Estadual Profª Marly Russo Rodrigues;

Construção de três escolas indígenas nas aldeias: Bananal – Escola Estadual Indígena Domingos Veríssimo Marcos – Muhi; Pastor Reginaldo Miguel (Hoyenó’o) – Aldeia Lagoinha e Pascoal Leite Dias – Aldeia Limão Verde.

Agricultura

Aquisição e entrega de 13 patrulhas mecanizadas compostas de trator, grade aradora e carreta;

Aquisição e distribuição de uma motoniveladora, oito resfriadores, cinco ordenhadeiras, cinco kits para apicultura e 25 kits de irrigação.

Saúde

Reforma do prédio Hemonúcleo.

Anastácio

Habitação

Construção de 1.076 casas.

Saneamento e água

Ampliação do sistema de abastecimento de água, da rede coletora de esgoto e melhoria na estação do Centro de Tratamento de Esgoto;

Aquisição de equipamentos para recuperação de asfalto: retroescavadeira, compactador, cortador de asfalto e caminhão com guindaste.

Assistência social

Construção do prédio do Vale Renda;

Atendimento de 650 famílias com Vale Renda.

Educação

Reforma de três escolas estaduais: Carlos Drummond de Andrade, Dep. Carlos de Souza Medeiros, Maria Corrêa Dias e Robert Scaff;

Distribuição de uniformes e kit de material escolar;

Premiação dos alunos com melhor desempenho escolar das escolas estaduais do município – tablets e bicicletas.

Agricultura

Aquisição e distribuição de três patrulhas mecanizadas compostas de trator, duas motoniveladoras, grade aradora e carreta;

Aquisição e distribuição de seis resfriadores de leite, dois veículos para Cooperativa dos Produtores Rurais, um kit para produção de doces, 11 ordenhadeiras e 30 kits de irrigação.

