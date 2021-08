Aquidauana (MS) – Sábado (31), equipe da Força Tática checa informações anônimas e prende 2 pessoas por tráfico de drogas. Por volta das 16h, a equipe PM em destaque recebeu denúncias anônimas de que 1 pessoa que usava uma motocicleta para vender e entregar entorpecentes na modalidade “Disque Drogas”. As informações apontavam para uma mulher que pilotava a referida motocicleta.

De posse das características a equipe PM iniciou o policiamento ostensivo e preventivo pelo local designado e encontraram uma pessoa com as mesmas características, chegando na casa de outra mulher, os quais ficaram muito nervosas ao verem a viatura se aproximar. Os policiais abordaram as duas mulheres em suspeição, e com a autorização da proprietária, iniciaram a busca domiciliar, iniciando uma varredura.

Foi encontrada 1 invólucro com substância de cor e características a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 50g. Além disso, em posse das mulheres, foi encontrado ainda, R$ 344,00 em notas, uma caixa de papelão contendo um pacote com 2 quilos de Ácido Bórico e um galão de gasolina, produtos estes utilizados para, “batizar”, aumentar a quantidade da droga.

Diante do fato narrado, as autoras, uma mulher de 20 anos e outra de 26 anos, foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as devidas providências.