Em Aquidauana, Polícia Militar apreende três adolescentes infratores por tráfico de drogas

Aquidauana (MS) – A Equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar apreendeu três adolescentes que estavam comercializando entorpecente na Vila Paraíso.

Durante o patrulhamento na Vila Paraíso, os militares visualizaram uma movimentação estranha em uma esquina, onde estavam quatro pessoas que, após a aproximação da viatura policial, um deles jogou algo no canto do muro e saiu correndo. Após ser alcançado pelos militares, foi constatado que se tratava de um adolescente de 17 anos. As outras três pessoas que estavam no local era um garoto de 14 anos e duas garotas de 13 e 14 anos. Durante a varredura no perímetro, foi encontrado no pacote descartado pelo adolescente de 17 anos, 28g de maconha, RS 40,00 e uma tesoura.

Quando questionados, os adolescentes disseram que estavam naquele local para realizar uma entrega de droga e que na residência das adolescentes haveria mais quantidade. Ao chegarem na residência referida, os militares encontraram o pai de uma das adolescentes de 13 anos que autorizou a entrada dos policiais para que pudessem realizar a varredura. No quarto das menores, embaixo do colchão, foi encontrada, aproximadamente, 15g de maconha, uma balança de precisão e uma faca de serra com resquícios da droga. Além disso, na lavanderia da casa foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Os responsáveis pelos jovens foram informados sobre os fatos e os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação do 7º Batalhão de Polícia Militar