A prefeitura Municipal de Aquidauana reiniciou no dia (17), os serviços de recuperação das ruas do Distrito de Cipolândia e estradas vicinais da região.

Estão no local, duas motos niveladoras, dois caminhões e um pá carregadeira para executarem os serviços de patrolamento e nivelamento das principais estradas que dão acesso ao distrito e a sede do município.

Por essas estradas circulam um grande número de veículos que escoam a produção agrícola e agropecuária do município. As ruas e estradas vicinais também servem para que as equipes da saúde prestem atendimentos as pessoas que precisam dos serviços públicos de saúde na região das fazendas.