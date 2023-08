Em Aquidauana, Riedel prestigia aniversário da cidade

O Município de Aquidauana localizado no sudoeste do Estado no “Coração do Pantanal”, completa 131 anos de fundação. De acordo com o último censo do IBGE, a cidade possui 46.803 mil habitantes. Durante as comemorações o Prefeito do Município; Odilon Ribeiro e o Governador de MS Riedel posam juntos com um exemplar da Revista Boca do Povo, no qual fez uma reportagem sobre a excelência da gestão do prefeito e do aniversário da cidade.

Para comemorar o aniversário de Aquidauana, a programação é de Hasteamento dos Pavilhões, na Praça dos Estudantes; Desfile Cívico, Escolar e Militar na Rua 7 de Setembro. E a noite, a programação é finalizada com a Marcha para Jesus às 19h.