Evento teve a honra da visita do Governador do Distrito LB1 José Antônio o “Português”

O Lions Clube Campo Grande Norte recebeu no dia 29 de agosto, a visita do governador do distrito LB-1 ano leonístico 2021/2022 e DG MJF, companheiro Leão José Antônio Aparecido Fernandes “Português” e sua esposa, companheira Melvin Jones Ivete Fernandes, quando deram posse aos seis novos associados.

O Lions Clube Campo Grande Norte atualmente presidido pela companheira leão Dalva Gomes Sampaio e o companheiro leão Wanderley Elias Santos receberam de braços abertos os novos associados empossados, sendo eles: companheira leão Marina Lucia Monteiro, companheira leão Neide Gomes Moraes, companheiro leão Hemerson Gomes Barbosa, companheira leão Neiva Isabel Silveira Guedes, companheiro leão Nelson Jose Moreira, companheira leão Fátima Sampaio De Lima.

O companheiro governador Português no momento da posse ressaltou a importância do evento “esta cerimônia é o mais expressivo testemunho de que o Lions Clube internacional, fundada em 1917, deseja crescer para servir cada vez mais a humanidade, membros da maior e mais completa organização de clubes de serviços do mundo, estando presente em mais de duzentas países, existe mais de 48.000 Lions Clube. “Aqui desfrutamos do companheirismo e vivemos a alegria de trabalhar em equipe na busca do bem comum. Nosso lema é: nós servimos com bondade, companheirismo e por amor”, disse o Governador do distrito LB-1 do Lions.

A delegada Dalva Gomes, presidente do Clube Lions Campo Grande Norte agradeceu a visita do presidente Leão José Antônio Aparecido “Português” Fernandes e de sua esposa companheira Melvin Jones Ivete Fernandes, exaltando a importância da cerimônia de posse dos novos associados e também pela presença da companheira Presidente da Região do distrito LB-1 Vera Lucia Amorim da Costa e Castro.

Vera, em discurso, afirmou a importância de servir e ajudar o próximo. “O Lions é amor, precisamos conhecer este lindo trabalho executado por este grandioso clube de serviço, onde impera o amor ao servir desinteressadamente as pessoas necessitadas. Conhecer o Lions é apaixonar pelo bem servir”, comentou a nossa reportagem.

Vera Amorim ainda citou alguns trabalhos executados pelo clube, “realizamos com frequência várias ações, entre elas, a de empréstimo de cadeira de rodas, doações de cestas básicas”. Ressaltou também o compromisso que todos os leões têm com o clube e agradeceu a presença do companheiro Presidente Português e sua esposa e a companheira leão Ivete, desejando boas-vindas aos novos associados, além de agradecer a amada família Leonistica Presente. Por fim, Vera finalizou seu discurso afirmando:

“Conhecer e amar para melhor servir…E nós servimos com amor e com o coração…”