Em atuação célere, Polícia soluciona homicídio ocorrido em Santa Rita do Pardo

Em atuação célere, Polícia Civil solucionou o homicídio de Deusdedit Niedo Patriota (49) ocorrido em Santa Rita do Pardo e prendeu o autor. O crime investigado configura-se como homicídio qualificado por motivo fútil.

No dia dos fatos, o autor e a vítima estavam em um bar no centro da cidade. Num determinado momento, tiveram um desentendimento por conta da aquisição do carro da vítima. No “calor” da discussão o autor matou com um golpe de faca no tórax Deusdedit. Ele se encontra-se preso e à disposição da justiça.