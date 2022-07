Na manhã desta segunda-feira (04), foi realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública para discutir acerca da criação de um hospital municipal em Campo Grande. A audiência teve inicio às 9 horas, e foi promovida pela Comissão de Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Professor André Luis.

Na ocasião, esteve presente o médico e 1º vice-presidente da Casa de Leis, Dr. Loester, que destacou a relevância da criação do hospital. “Sou médico há 47 anos e vejo de perto a falta de leitos nos hospitais da nossa cidade, então eu espero que nossa discussão resulte na análise das autoridades competentes acerca da criação de um novo hospital com mais leitos para comportar a nossa população”, salientou o ginecologista e obstetra.

O parlamentar ainda levou em consideração que a vinda de pessoas de outros municípios para Campo Grande para receber atendimento, realmente acarreta a superlotação dos hospitais, entretanto, afirmou que a saúde é para todos. “A população de todo o Estado tem o direito de receber saúde de qualidade e é por isso que estamos lutando”, disse.

Além disso, Dr. Loester parabenizou o colega vereador Professor André Luis pela sugestão do tema da audiência. “Esse movimento é fundamental para que o Hospital Municipal seja construído com leitos suficientes para contribuir com a saúde pública do nosso município”, finalizou o vereador.

Durante o evento, os vereadores também destacaram a necessidade de investir e garantir estrutura na rede já disponível na cidade, como por exemplo, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).