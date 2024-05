Em bairros da Capital, vereador Otávio Trad participa de eventos e conversa com moradores

Com o objetivo de ouvir as demandas da população, o vereador Otávio Trad participou de uma série de eventos e reuniões em bairros da Capital. Ana Maria do Couto, Jardim Noroeste, Vila Nogueira, Conjunto União e Vila Alba foram algumas regiões visitadas pelo parlamentar.

“É participando ativamente das atividades nos bairros que entendemos e conhecemos as reais necessidades de cada região”, enfatiza o vereador.

