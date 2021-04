Campo Grande foi classificado novamente com a Bandeira Cinza pelo Prosseguir. Com o risco extremo de COVID-19 a Capital passa a ter o toque de recolher a partir das 20 h desta quarta-feira (14). Medida que deverá ser oficializada em Decreto Municipal. Contudo já é confirmado pelo Decreto Estadual. Segundo a gestão já nesta quarta-feira (14), equipes irão fazer a fiscalização do cumprimento do Toque de Recolher nas ruas da Capital.

Estão autorizadas de acordo com o decreto apenas atividades e circulação de “pessoas e de veículos em razão de trabalhos para a manutenção da continuidade de serviços públicos indispensáveis à vida e à segurança, bem como em caso de emergência ou urgência”. Os serviços de saúde, transporte, fornecimento de alimentos e medicamentos por meio de delivery, farmácias ou drogarias, funerárias, postos de combustíveis, indústrias, restaurantes localizados em rodovias e estabelecimentos de hospedagem podem funcionar após o toque de recolher. Hipermercados, supermercados e mercados poderão funcionar, com liberação de apenas uma pessoa por família para realizar as compras.

Não poderão ser consumidos produtos no interior de estabelecimentos. Transportes intermunicipais estão autorizados pelo decreto estadual. Todos os serviços deverão atender às regras de biossegurança.